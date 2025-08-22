Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Yapılacak

22.08.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'da yarın saat 11.00'de seçimli olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da seçimli olağanüstü genel kurul yarın yapılacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin toplantı salonunda gerçekleşecek kongre saat 11.00'de başlayacak. Genel kurulda görevden ayrılan Başkan Yüksel Gürüz ve yönetiminin ibrası oylanacak. Yönetime talip olan Sinan Kanlı'nın başlattığı imza kampanyasında yeterli sayıya ulaşılması üzerine olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Gürüz, yaklaşık 2 aylık görev sürecindeki icraatlarını üyelerle paylaşacak.

Siyah-beyazlılarda 1 Ağustos'tan bu yana gayriresmi olarak yönetimi yürüten Sinan Kanlı, kulübe üye olamaması nedeniyle belirlediği bir başkan adayını ve yönetimini kongrede açıklayacak. Sinan Kanlı kendisiyle aynı soyismi taşıyan bir başkan adayı belirlediğini söylemişti. Altay'da Sinan Kanlı önderliğinde takımdan ayrılan futbolcular Emre Tangeldi, Onur Efe ve Ali Kızılkuyu yuvaya döndü. Mehmet Gündüz ise sözleşmesini feshetti. Sinan Kanlı kongre öncesi oyunculara bir miktar ödeme yaparak, Afyon kampının ödemesini de gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, 3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:10:32. #7.13#
SON DAKİKA: Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.