Altay'da Salih Sarıkaya da sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay'da Salih Sarıkaya da sözleşmesini feshetti

TFF 2. Lig'e düşen Altay'da Eren Erdoğan'ın ardından Salih Sarıkaya'nın da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

05.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'e düşen Altay'da Eren Erdoğan'ın ardından Salih Sarıkaya'nın da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

TFF 2. Lig'e düşen ve tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Şirketleşme kararının ardından siyah-beyazlılarda yatırımcı arayışları sürerken, mevcut kadroda da ayrılıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemediği için tek taraflı fesih hakkı kazanarak takımdan ayrılan Eren Erdoğan'ın ardından, takımın banko oyuncularından sağ bek Salih Sarıkaya'nın da aynı sebeplerden dolayı sözleşmesini feshettiği öğrenildi. Bonservisini elinde bulunduran oyuncuya birçok takımdan teklif olmasına rağmen, genç oyuncunun kariyerini 1. Lig'de mücadele eden takımlarda sürdürmek istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de 34 maça çıkıp 2 bin 847 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu olan Salih Sarıkaya, bu süreçte 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Salih Sarıkaya da sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'da Salih Sarıkaya da sözleşmesini feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement