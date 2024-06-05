Altay'da Salih Sarıkaya da sözleşmesini feshetti

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TFF 2. Lig'e düşen Altay'da Eren Erdoğan'ın ardından Salih Sarıkaya'nın da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

TFF 2. Lig'e düşen ve tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Şirketleşme kararının ardından siyah-beyazlılarda yatırımcı arayışları sürerken, mevcut kadroda da ayrılıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemediği için tek taraflı fesih hakkı kazanarak takımdan ayrılan Eren Erdoğan'ın ardından, takımın banko oyuncularından sağ bek Salih Sarıkaya'nın da aynı sebeplerden dolayı sözleşmesini feshettiği öğrenildi. Bonservisini elinde bulunduran oyuncuya birçok takımdan teklif olmasına rağmen, genç oyuncunun kariyerini 1. Lig'de mücadele eden takımlarda sürdürmek istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de 34 maça çıkıp 2 bin 847 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu olan Salih Sarıkaya, bu süreçte 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İZMİR