Altay\'da Salih Sarıkaya Erzurumspor FK ile anlaştı

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılan sağ bek Salih Sarıkaya yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1'inci Lig'de 32 maçta görev yapıp 1 kez rakip fileleri sarsan 26 yaşındaki savunmacının yeni kulübüyle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altay'da daha önce takımdan ayrılan isimlerden sol kanat Eren Erdoğan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya giderken, orta saha oyuncusu Enes Öğrüce Bodrum FK'ya transfer oldu. Kaleci Mustafa Çalışkan (Orduspor 1967), stoper Tugay Gündem (Etimesgut Bld) ve santrfor Nurettin Küçükdeniz (Kahramanmaraş İstiklalspor) ise 3'üncü Lig takımlarıyla el sıkıştı. Altay'da toplam 6 oyuncu takımdan ayrıldı.