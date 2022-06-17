Altay'da Sefa sürprizi - Son Dakika
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Altay'da Sefa sürprizi

17.06.2022 11:36
Altay'da Sefa sürprizi

Spor Toto 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezonda transfer yasağı ve maddi sorunlar nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele etmeye hazırlanan Altay, daha önce şans vermediği oyuncularına sarıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezonda transfer yasağı ve maddi sorunlar nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele etmeye hazırlanan Altay, daha önce şans vermediği oyuncularına sarıldı. Sakatlığı nedeniyle 2.5 sezondur futboldan uzak kalan Gençer Cansev ve geçen sezonu boşta geçiren Jasmin Scuk'a kanca atan siyah-beyazlılar, şimdi de Sefa Özdemir'i yuvaya döndürdü.

İzmir ekibinin 25 Eylül 2020'de Galatasaray altyapısından transfer edip, hiç oynatmadan Şanlıurfaspor'a kiraladığı Sefa, geçen sezon hiçbir takımda görev yapmadı. 2020-2021'de Şanlıurfaspor formasıyla 10 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 2021-22'de bir kulüple anlaşmadı. Fiziksel eksiklerini kapatmak için tesislerde antrenmanlara başlayan Sefa Özdemir, yeni sezonda Altay taraftarının huzruna çıkmaya hazırlanıyor.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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