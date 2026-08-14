Altay\'da Seferberlik Dönemi

3'üncü Lig ekibi Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, büyük borç yüküyle boğuşup yönetim krizi yaşayan ve kadrosu dağılan siyah-beyazlı kulübün seferberlik döneminden geçtiğini dile getirdi. Altyapıda oynayan 61 futbolcu arasında eleme yaparak belirledikleri 34 oyuncuyla çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Tuna Üzümcü, geçen sezondaki takımdan 17-18 futbolcunun antrenmanlarda yer almadığını belirtti. Sezona geç başlamaları nedeniyle kuvvet idmanları yaptırdıklarını anlatan 44 yaşındaki teknik adam, "Takımın iskeletini kurmaya çalışıyoruz. Çok genç bir ekibiz. Tecrübeli oyuncularımız aramızda değil. Semih, Ünal ve Poyraz'ın sakatlıkları, Murat Uluç'un cezası sürüyor. Lige az bir süre kaldı. Deneyimli futbolcuların takıma katılmasını camiamızın bütünleşmesiyle sağlayabiliriz. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Her Altaylı elinden ne geliyorsa maddi, manevi yapmalı. Sabırlı olmamız gereken bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Özgür, Ceyhun, Deniz, Sefa gibi tecrübeli oyuncularla temas halinde olduklarını ifade eden Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Tablonun netleşmesini bekliyorlar. İnşallah daha hızlı yol alabilirsek, camia kenetlenebilirse bize güç katacaklar. Geçen sezondan Salih, Oktay, İsa, Onur Yıldız, Mert, Arif, Nurullah Efe, Özay, Mehmet Nur, Osman, Sani, Efe Pehlivan gibi gençler kadromuzda. Caner idmana çıkmak istiyor ama sakatlığı var. Ali, Onur Efe ve İbrahim'in durumları da belirsiz. U19 ve U17'den 3-4 oyuncudan beklentimiz var. İskelet kadroyu oluşturup, ideal 11'i ve yedekleri belirleyip lige iyi başlamak istiyoruz. Çalışmalara geç başlamamız nedeniyle ligin ilk haftaları bizim için hazırlık sürecinin devamı olacak. Hazırlık maçı oynamak için 1 haftaya daha ihtiyacımız var" diye konuştu. Daha önce 1'inci Lig'de çalıştırdığı Altay'da ikinci dönemini geçirmeye hazırlanan Tuna Üzümcü, yeni sezonun genç oyuncular için bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

TEKNİK EKİP BELİRLENDİ

Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün yardımcıları belli oldu. Siyah-beyazlılarda daha önce altyapıda çalışan Onur Nasuhoğulları'nın yanı sıra futbolu bırakan İsmail Haktan Odabaşı yardımcı antrenör oldu. Odabaşı geçen sezon İzmir Çoruhlu FK'da top koşturmuştu. İzmir ekibinde Musacan Polat kaleci antrenörü, Mustafa Yağız Şahin ise analiz antrenörü olarak göreve başladı.