Altay'da Tolga ve Özgür'e yeni görev - Son Dakika
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Altay'da Tolga ve Özgür'e yeni görev

26.07.2022 11:58
Altay'da Tolga ve Özgür'e yeni görev

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da savunma oyuncuları Tolga Ünlü ve Özgür Özkaya'nın yeni sezonda orta sahada da görev yapması gündeme geldi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da savunma oyuncuları Tolga Ünlü ve Özgür Özkaya'nın yeni sezonda orta sahada da görev yapması gündeme geldi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlılarda yeniden anlaşma sağlanan ön libero Ceyhun ve merkez orta saha Zeki dışında orta alanda tecrübeli isim bulunmaması teknik heyeti formül arayışına soktu.

İzmir ekibinde sağ bek Tolga'nın orta sahada da görev yapabildiği ifade edilirken, sol bek Özgür'ün de bu mevkide değerlendirilmesi planlanıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun daha dirençli bir orta saha oluşturmak için bu iki oyuncuyu hücuma katkı sağlamaları için zaman zaman kendi mevkilerinin dışında görevlendireceği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Tolga ve Özgür'e yeni görev - Son Dakika

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