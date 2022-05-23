Altay'da yeni yönetim kalıcı olacak - Son Dakika
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Altay'da yeni yönetim kalıcı olacak

23.05.2022 12:59
Altay'da yeni yönetim kalıcı olacak

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da 28 Nisan ve 20 Mayıs'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda aday çıkmadığı için son anda oluşturulan sürpriz listeyle seçilerek göreve başlayan yeni yönetim kulüpte kalıcı olmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da 28 Nisan ve 20 Mayıs'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda aday çıkmadığı için son anda oluşturulan sürpriz listeyle seçilerek göreve başlayan yeni yönetim kulüpte kalıcı olmayı hedefliyor. Kongrede, "Şimdilik bu görevi almış bulunuyoruz" ifadesini kullanan Başkan Ayhan Dündar, şu an için yeniden kongre kararı almayı düşünmediklerini söyledi. "Laf olsun diye göreve talip olmadık" mesajı veren Başkan Dündar, "Ancak bizim bildiğimiz, Altaylıların yer aldığı güçlü bir oluşum gündeme gelirse kongre kararı alırız. Aksi durumda kulübü sahipsiz bırakmayız" diye konuştu.

DÜNDAR: "MENAJERLİĞİM ASKIDA"

Türk futbolunda 2011'de yapılan şike operasyonunun ardından futbolcu menajerliği yaptığını, şu an Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki lisansının askıda olduğunu kaydeden Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Ben Türk futbolunda bazı şeylerin düzelmesi için menajerlik yaptım. Altyapıdan yetişen genç oyunculara yol gösterici olmak için bu işe girdim. Kimse, 'Ayhan Dündar menajerlikten para kazanmıştır' diyemez. Para kazanmaktan çok para harcadım. Genç futbolcular tecrübe kazandıklarında onlarla yollarımızı ayırdık" dedi."FARKLI SEKTÖRLERDE İŞ YAPIYORUM"

Kongrede, "Cebimizde olanı son kuruşuna kadar vermek için tarihi bir sorumluluk alıyoruz" ifadelerini kullanan Altay Başkanı Dündar, farklı sektörlerde işler yaptığını açıkladı. Ayhan Dündar, hayvan hastanesi ve poliklinikleri, asansör kabinleri, tarım ve arıcılık gibi farklı alanlarda işler yaptığını dile getirdi. Süper Lig'den tarihinin en ağır borç yükü ve transfer yasağıyla düşen, kadrosu dağılmaya başlayan Altay'da 6 yıl başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından başkan adayı bulanamamıştı.


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Kaynak: DHA

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