Altay'da yerli oyunculardan fedakarlık - Son Dakika

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Altay'da yerli futbolcuların ödemeleri gecikmesine rağmen kulübe ihtarname göndermedikleri öğrenildi. Siyah-beyazlılarda tamamlanamayan 28 Nisan'daki kongrede Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin görev süresi sona ererken, yönetim yetkilerini devralan kongre divan kurulunun oyunculardan ödemeler konusunda süre istediği ifade edildi.

Kongre divan kurulu, ödeme bekleyen Türk futbolculara, "Yeni yönetim kurulu oluşturulana kadar bekleyin. Merak etmeyin, 16 Mayıs'taki kongre sonrası ödemeleriniz yapılacak" mesajı verdi. Futbolcuların da bu konuşma üzerine kulübe ihtarname yollamadığı belirtildi. Kulüpte 6 yıl başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktıktan sonra acil ve cari ödemeler ile deplasman masrafları için kulübe 8 milyon TL'nin üzerinde kaynak göndermişti.

- İzmir