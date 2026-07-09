Altay\'da Yönetim Seçimi Belirsiz

ALTAY'da yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile anlaşma sağlanamaması hayal kırıklığı yaratırken, 16 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak olağanüstü genel kurulda yeni yönetimi 93 genel kurul üyesi belirleyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 Mayıs'ta 93 kişilik hazirunla başlayan kongrenin mücbir sebepler nedeniyle tamamlanamadığı belirtilirken, söz konusu kongrede başkan adayı çıkmadığı hatırlatıldı.
İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda 16 Temmuz'da tamamlanacak seçim öncesi son görevini yapacağını açıklayan Altay Başkanı Sinan Kanlı, bir veda mesajı yayımladı.
Altay'ın genel kurulunda yine aynı 93 üye oy kullanabilecek. Borcu 1 milyar TL'ye ulaşan siyah-beyazlı kulüpte başkan adayı çıkıp çıkmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.
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