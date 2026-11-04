Altay'da Yunus Efe Sarıkaya sakat, Etimesgut deplasmanında ilk 11 değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Altay'da Yunus Efe Sarıkaya sakat, Etimesgut deplasmanında ilk 11 değişiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay\'da Yunus Efe Sarıkaya sakat, Etimesgut deplasmanında ilk 11 değişiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deplasmanda Etimesgut SK ile karşılaşacak Altay'da stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın dizinden sakatlandığı ve forma giyemeyeceği öğrenildi. Altay bu nedenle ilk 11'de zorunlu değişime gidecek; sakatlığı geçen Arif Yanarlı ve cezalarını tamamlayan Murat Uluç kadroda yer alabilecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Etimesgut SK ile karşılaşacak Altay, ilk 11'de zorunlu değişime gidecek. Siyah-beyazlılarda stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın dizinden sakatlandığı ve forma giyemeyeceği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle 20 Eylül'deki Gemlik Sümerbey maçından bu yana 6 haftadır forma giyemeyen stoper Arif Yanarlı'nın iyileştiği ve görev yapabileceği kaydedildi. İzmir ekibinde orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun adalesinden sakatlandığı, oynamasının zor olduğu kaydedildi.

Altay'da sarı kart cezalısı sol bek Nurullah Efe Kocatürk kadroda yer almayacak. Nurullah Efe Kocatürk'ün yokluğunda sol kanatta görev yapan Salih Oktay'ın savunmaya çekilmesi bekleniyor. Sol kanatta ise Caner Baycan formaya aday. Uşakspor deplasmanında maçtan sonra gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 3 maç men cezasını tamamlayan ön libero İsa Toygar görev yapabilecek. Bahis soruşturmasında aldığı 12 ay cezasını tamamlayan santrfor Murat Uluç'un da kadroda yer alması bekleniyor.

Kaynak: DHA
Efe SarıkayaMurat UluçSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:34
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 13:05:54. #7.12#
SON DAKİKA: Altay'da Yunus Efe Sarıkaya sakat, Etimesgut deplasmanında ilk 11 değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android