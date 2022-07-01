Altay'dan ayrılan Poko'ya Süper Lig'den talip var - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'dan ayrılan Poko'ya Süper Lig'den talip var

01.07.2022 11:05
Altay'dan ayrılan Poko'ya Süper Lig'den talip var

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi sona eren Andre Poko ile Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi sona eren Andre Poko ile Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların kadrosunda tutmak istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle somut adım atamadığı Gabonlu ön liberonun İzmir temsilcisinde kalma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

Daha önce Katar Ligi'nden talipleri olan Poko'nun kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği kaydedildi. Yeni sezon öncesi Poko'nun görüştüğü kulüplerden en az 500 bin Euro istediği ifade edildi. Şimdiye kadar iç transferde hiçbir oyuncusuna sözleşme imzalatamayan Altay'ın önceliği yerli futbolcularla anlaşmak.


YORUMLAR
500
MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor Altay'ın, Afyonkarahisar kampı başladı Altay'ın, Afyonkarahisar kampı başladı
Kaynak: DHA

Ankaragücü, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'dan ayrılan Poko'ya Süper Lig'den talip var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:23:03. #1.11#
SON DAKİKA: Altay'dan ayrılan Poko'ya Süper Lig'den talip var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement