Altay, deplasmanda Adanaspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yusuf Şimşek, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, "Haftalardır galip gelemeyen bir Altay takımı vardı. Oyuncularımız fiziksel ve mental açıdan düşmüşlerdi. Fakat 8-10 günde elimizden geldiği kadar onlarla birebir görüşmeye çalıştık. Bir nebze olsun faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Oyuncularım 3 puanı aldılar. Onlara yeteneklerinin farkında olmalarını söylemiştim. İyi mücadele ettiler, iyi savaştılar." diye konuştu.

Altay taraftarlarının desteğini sürdürmesini isteyen Şimşek, "İyi geçiş oyunları yapabilseydik, daha farklı skor bulabilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Tüm camiamıza emekleri için teşekkür ediyorum. Büyük Altay taraftarı bizi destekleyeme devam etsin. Biz son dakikaya kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaplan: "Takımım adına üzüntülüyüm"

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Karşılaşmaya erken gol yiyerek başladıklarını belirten Kaplan "Çok fazla bir şey söylememe gerek yok. İlk dakikalarda yediğimiz bir penaltı golü, sonra da takım savunması yapan bir Altay takımı vardı. Kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşları da tebrik ediyorum, iyi maç yönettiler." şeklinde konuştu.

Takımının pozisyonları değerlendiremediğini vurgulayan Kaplan, "Futbolla ilgili konuşursak, konuşacak çok şey var ancak yeri ve zamanı değil. Altay'ı kutluyorum. Takımım adına üzüntülüyüm. Aslında iyi oynadığımız bir maçtı. Beraberliği yakalasak maçı geri çevirebilirdik. Ne yazık ki girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kaybettik. Önümüzde Bandırmaspor maçı var. O maçı oynayıp, sonrasında başkanımızla toplantı yapacağız ve ona göre önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.