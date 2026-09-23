Altay derbisi öncesi Bucaspor 1928'de sportif direktör ve 5 futbolcu ayrıldı - Son Dakika
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Altay derbisi öncesi Bucaspor 1928'de sportif direktör ve 5 futbolcu ayrıldı

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Altay derbisi öncesi Bucaspor 1928\'de sportif direktör ve 5 futbolcu ayrıldı
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Bucaspor 1928'de sportif direktör Özgür Gedik, kulüpteki süreç nedeniyle görevinden affını istedi; 5 futbolcu da takımdan ayrıldı. Pazar günü Altay'ı konuk edecek sarı-lacivertliler, maddi sıkıntı ve transfer yasağının gölgesinde derbiye çıkacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Bucaspor 1928'de kritik maç öncesi kaos çıktı. Maddi sıkıntılarla boğuşan sarı-lacivertlilerde sportif direktör Özgür Gedik, kulüpte gelinen süreç nedeniyle görevinden affını istediğini açıklarken, 5 futbolcunun da takımdan ayrıldığı öğrenildi. FIFA'nın Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçlarından sorumlu tuttuğu sarı-lacivertliler, transfer yasağıyla mücadele edip altyapı oyuncularıyla mücadele ederken kadrodan kopuşlar başladı. Özgür Gedik sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Gedik açıklamasında, gelinen durumun kendilerini maddi anlamda zorlamanın ötesinde "Kaldırılamayacak derecede manevi bir yük" oluşturduğunu belirterek, kulübün önünü açmak ve çalışma sürecinde oluşan dostlukların zarar görmemesi adına görevinden ayrıldığını ifade etti.

5 FUTBOLCU AYRILDI

Kulüpteki maddi sıkıntılar futbolcu kadrosuna da yansıdı. Berk Cem Beyaztaş, Ege Çakıroğlu, Arda Koca, Muhammet Karademir ve Tevfik Kaan Avcı'nın, mevcut şartlarda futbol oynamaya elverişli bir ortam bulunmadığı gerekçesiyle Bucaspor 1928'den ayrıldığı öğrenildi.

YEMEK ÇIKMADI İDDİASI

Bucaspor 1928'de tesislerde de büyük sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Buca Kaynaklar'daki kulüp tesislerinde geçen haftadan bu yana yemek çıkmadığı, personelin de ciddi mali sorunlar yaşadığı iddia edildi. Bucaspor 1928'de daha önce tesisteki 3 doğal çim, 4 suni çim sahadan aktif olarak 1 doğal çim, 1 suni çim saha kalmış, diğer alanlar depo ve konteyner alanı yapılmıştı. Bucaspor, sportif direktörün istifası, futbolcu ayrılıkları ve tesislerde yaşanan sorunların gölgesinde pazar günü Altay'la İzmir derbisine çıkacak.

Kaynak: DHA
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