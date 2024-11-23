Altay, Düşme Hattından Kurtulmak İçin Afyonspor'a Konuk Oluyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 5-1 yenilerek üst üste 7'nci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda son sırada yer alan Afyonspor'la karşılaşacak. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 13'üncü hafta mücadelesini Melih Aldemir yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Özgür, Deniz, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur forma giyemeyecek. İyileşen Ceyhun'un ise görev yapabileceği belirtildi. Ligde oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi alan Altay 5 puanla 17'nci sırada; aynı periyotta 1 beraberlik 11 mağlubiyet alan Afyon temsilcisi ise 1 puanla 18'inci basamakta yer alıyor. Altay kazanarak 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.