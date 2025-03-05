Altay, Düşme Hattından Kurtulmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay, Düşme Hattından Kurtulmak İstiyor

Altay, Düşme Hattından Kurtulmak İstiyor

Altay, son 6 maçında aldığı 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için 1461 Trabzon ile oynayacağı maçı kazanmayı hedefliyor.

05.03.2025 13:07  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ligde oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Altay, bu çıkışını hafta sonu evinde konuk edeceği 1461 Trabzon maçında da sürdürüp düşme hattından kurtulmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, üst üste başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. İzmir ekibi, düşme hattından kurtulmak için mücadelesini sürdürürken, ligde son 6 maçında ise önemli işlere imza attı. Bu süreçte Sincan Belediye Ankaraspor, Beykoz Anadolu ve Karaköprü Belediyespor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, Fethiyespor'la da berabere kaldı. İzmir ekibi iki yenilgisini ise Kastamonuspor ile Batman Petrolspor karşısında aldı. Bu karşılaşmalarda toplayabileceği 18 puanının 10'unu toplayarak ligde 16. sıraya yerleşen Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, tehlikeli bölgenin bir üst basamağı olan 15. sıradaki Sincan Belediye Ankaraspor'la arasında 1 puanlık fark bulunuyor. Altay, birebir rakibi olan Ankara temsilcisinin 8 Mart Cumartesi günü İnegölspor karşısında hata yapmasını bekleyecek. Muhtemel bir puan kaybından siyah-beyazlılar, 9 Mart Pazar günü evinde oynayacağı 1461 Trabzon maçını hatasız geçip düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta maç fazlasıyla ateş hattından kurtulan siyah-beyazlılar, bu hafta yarım kalan işini tamamlamak istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

1461 Trabzon, Futbol, Altay, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Düşme Hattından Kurtulmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
16:33 Görüntü Türkiye’den Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:15:03. #7.13#
SON DAKİKA: Altay, Düşme Hattından Kurtulmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.