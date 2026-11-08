Altay Etimesgut'a 3-0 mağlup oldu, galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi - Son Dakika
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Altay Etimesgut'a 3-0 mağlup oldu, galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi

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Altay Etimesgut\'a 3-0 mağlup oldu, galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi
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Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Etimesgut SK'ya deplasmanda 3-0 mağlup olunca galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi. 11 Ekim'de Uşakspor deplasmanındaki galibiyetten sonra çıktığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, bu periyotta 13 gol yedi, 2 gol attı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Etimesgut SK'ya 3-0 mağlup olan Altay'ın galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi. Son galibiyetini 11 Ekim'de Uşakspor deplasmanında alan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik alabildi. Bu periyotta Eskişehirspor'a 4-1, Balıkesirspor'a 5-0 (D), Etimesgut'a 3-0 (D) kaybeden İzmir temsilcisi, 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı. Altay, son 4 haftada 13 gol yerken, 2 gol atabildi.

Başkent deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra 34'üncü dakikada kazandığı penaltıdan genç golcüsü Mehmet Onur Yıldız'la faydalanamayan siyah-beyazlılar, ilk yarının uzatma bölümünde kalesinde bir gol daha görerek ilk 45 dakikada havlu attı. İkinci devrede skor değişmezken; bahis soruşturmasında geçen sezon aldığı 12 ay men cezası sona eren 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç, 57'de oyuna girerek yeşil sahalara döndü. Altay hafta içinde Bigaspor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA
UşaksporİzmirSporSon Dakika

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