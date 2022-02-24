Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Son Dakika
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Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

24.02.2022 12:30
Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Altay-Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Altay- Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Altay, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 27 Şubat Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak. - İZMİR

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Yaşar Kemal, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Son Dakika


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