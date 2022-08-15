Altay, Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna kattı

15.08.2022 22:01
Altay, Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna kattı

Altay, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Altay, mali sorunlar sebebiyle 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Bunun sonucunda siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon sözleşmesi biten veya davalık olan futbolcularına yöneldi. İzmir temsilcisi, son olarak İranlı sol bek oyuncusu Naderi'yi ikna ederek yeniden kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir sezondur formamızı başarıyla giyen futbolcumuz Mohammad Naderi 2 yıl daha bizimle. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz." - İZMİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: Altay, Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement