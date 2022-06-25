Altay, gençleriyle start verdi - Son Dakika
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Altay, gençleriyle start verdi

25.06.2022 11:20
Altay, gençleriyle start verdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla başladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idmanda takımın başında Sportif Direktör Tuna Üzümcü yer aldı. Altyapıdan yetişen ve kiralıktan dönen oyuncularla çalışmalara başladıklarını belirten Tuna Üzümcü, "Bu kritik süreçte sahaya indik. Savaş başladı. Herkesin desteğine ve sabrına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Siyah-beyazlılarda bugün İzmir'e gelecek teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun gençlerle tanışarak kolları sıvayacağı bildirildi. Altay'dan geçen sezon kiralık olarak farklı takımlara gönderilen Kuban Altunbudak, Kutay Yokuşlu, Yusuf Tekin, Arda Gezer, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir ve kaleci Eren Karataş takıma döndü. İzmir temsilcisi 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da ilk etap kampını gerçekleştirecek. Altay, 13 Temmuz'da yine Afyon'da ikinci etaba başlayacak.


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Kaynak: DHA

Tuna Üzümcü, Gaziemir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, gençleriyle start verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay, gençleriyle start verdi - Son Dakika
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