Altay\'ı 4-1 yenen Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta Altay ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, maçı 4-1'lik skorla galip tamamlamıştı. Ligin 8'inci haftasında Bursa Yıldırım SK ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Eskişehirspor - Bursa Yıldırım SK maçı, 24 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.