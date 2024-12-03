Altay İki Maçta İki Galibiyet - Son Dakika
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Altay İki Maçta İki Galibiyet

Altay İki Maçta İki Galibiyet

Altay, son iki haftada Afyonspor ve İnegölspor'u yenerek galibiyet serisi yakaladı.

03.12.2024 11:25
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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son iki haftada Afyonspor ve İnegölspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisine imza attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, son dönemlerdeki karabulutları son iki haftada aldığı sonuçlarla biraz da olsa dağıtmayı başardı. İlk olarak 13. hafta mücadelesinde oynadığı deplasman maçında Afyonspor'u 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, bu çıkışını bu hafta da devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, taraftarının önünde oynadığı İnegölspor maçında rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almayı başardı. Bu sonuçlarla birlikte puanını 11'e çıkaran siyah-beyazlılar, 16. Sıraya yükselerek averajının kötü olması sebebiyle haftayı düşme hattından tamamladı. Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, gelecek hafta deplasmanda Kepezspor'u mağlup ederek tehlike hattından çıkmayı hedefliyor.

Onur Efe, profesyonel kariyerinin ilk gollerini attı

Hafta sonu evinde oynadığı maçta İnegölspor'u 3-2 mağlup eden Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Onur Efe, gösterdiği performansla adeta yıldızlaştı. Attığı 2 kafa golüyle galibiyetin mimarı olan genç oyuncu, karşılaşmanın 22 ve 45. dakikalarında rakip fileleri sarsmayı başardı. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinde Altay formasıyla ilk gollerini atmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 27 maçta forma giyip gol atma başarısı gösteremeyen Onur Efe, bu sezon 2. Lig'deki 13. maçında golle tanışmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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