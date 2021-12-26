Üye Girişi
Altay, ilk devrede kabus gördü - Son Dakika

Altay, ilk devrede kabus gördü

26.12.2021 11:05
Altay, ilk devrede kabus gördü

Altay, Spor Toto Süper Lig'de zirveyi gördüğü ilk 7 haftanın ardından üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyerek adeta kabus gördü.

Altay, Spor Toto Süper Lig'de zirveyi gördüğü ilk 7 haftanın ardından üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyerek adeta kabus gördü.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i Play-Off şampiyonu olarak tamamlayan Altay, 18 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselmişti. Siyah-beyazlılar, efsanesi olan teknik direktör Mustafa Denizli ile büyük bir heyecanla sezona başlangıç yapmıştı. İlk 7 hafta sonunda 5 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet elde eden Altay, ligin zirvesine kadar çıkmıştı. Ancak 8. haftada alınan Gaziantep FK yenilgisiyle İzmir temsilcisinde işler tersine gitmeye başladı. Üst üste oynadığı 12 maçta galibiyet alamayan Altay, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle adeta tepetaklak oldu. Ligin 16. haftasında evi olarak gördüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na da kavuşan siyah-beyazlılar, kötü gidişatı bir türlü durduramadı. Ligin ilk yarısını 18 puanla kapatan Altay, devre arasında yapmak istediği takviyelerle durumu tersine çevirmeye çalışacak. - İZMİR

Altay, ilk devrede kabus gördü
Altay, ilk devrede kabus gördü

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Play Off, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay, ilk devrede kabus gördü - Son Dakika Spor


Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi         
11:07
Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu         
10:55
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
09:39 Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
09:37 Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!
09:06 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:11:17. #1.12#
SON DAKİKA: Altay, ilk devrede kabus gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement