Altay'ın 9 ay ceza alan sol beki Salih Oktay, Gemlik Sümerbey'de ilk golünü attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay'ın 9 ay ceza alan sol beki Salih Oktay, Gemlik Sümerbey'de ilk golünü attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay\'ın 9 ay ceza alan sol beki Salih Oktay, Gemlik Sümerbey\'de ilk golünü attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahis soruşturması nedeniyle 9 ay ceza alan Altay'ın sol beki Salih Oktay, cezası bittikten sonra Karşıyaka derbisinde kadroya girdi ve formayı aldı. 22 yaşındaki oyuncu Gemlik Sümerbey karşısında kariyerinin ilk golünü kaydetti, Bucaspor 1928 derbisinde penaltı kazandırdı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasında 9 ay ceza alan sol bek Salih Oktay, yeşil sahalara fırtına gibi dönüş yaptı. Geçen sezon sadece 1 kupa maçında görev yapan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon cezasını tamamladığı 2'nci haftadaki Karşıyaka derbisinde kadroda yer aldı. Maçın 7'nci dakikasında çapraz bağları kopan sol kanat İbrahim Kıravi'nin yerine oyuna giren Salih, derbideki performansıyla formayı kaptı.

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, 1-1 biten Karşıyaka maçının ardından 2-1 kaybettikleri Gemlik Sümerbey randevusunda savunma yerine hücumda kullandığı Salih'e ilk 11'de şans verdi. Bu müsabakada 5'inci dakikada geriye düşen Altay'da Salih, 9'uncu dakikada skoru 1-1 getirerek altyapı da dahil olmak üzere futbol kariyerinin ilk golünü kaydetti. Genç futbolcu son olarak 2-1 kazandıkları Bucaspor 1928 derbisinde takımına penaltı kazandırıp, 1-0 öne geçmelerinde pay sahibi oldu.

Kaynak: DHA
KarşıyakaBucasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:06:48. #7.13#
SON DAKİKA: Altay'ın 9 ay ceza alan sol beki Salih Oktay, Gemlik Sümerbey'de ilk golünü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei