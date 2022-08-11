Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak Altay-Samsunspor maçı ile başlayacak. Maç öncesinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekibe sürpriz bir ziyaret yapıldı. Altay'ıın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Mustafa Denizli, tesislere gelerek moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette Denizli'ye, Altay Başkanı Ayhan Dündar ve Sportif Direktör Tuna Üzümcü de eşlik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret - Son Dakika

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