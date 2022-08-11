Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret - Son Dakika
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Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret

11.08.2022 22:03
Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret

Altay'ın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Mustafa Denizli, yarın oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.

Altay'ın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Mustafa Denizli, yarın oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak Altay-Samsunspor maçı ile başlayacak. Maç öncesinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekibe sürpriz bir ziyaret yapıldı. Altay'ıın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Mustafa Denizli, tesislere gelerek moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette Denizli'ye, Altay Başkanı Ayhan Dündar ve Sportif Direktör Tuna Üzümcü de eşlik etti. - İZMİR

YORUMLAR
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Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak Altay, sezona galibiyetle başlamak istiyor Altay, sezona galibiyetle başlamak istiyor
Kaynak: İHA

Mustafa Denizli, Samsunspor, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret - Son Dakika
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