Altay forması giyen Deniz Kadah, takımının en skorer oyuncusu oldu

Altay forması giyen 37 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah, siyah-beyazlı formayla bu sezon 3 gol, 2 asist üreterek takımının en fazla gole katkı veren oyuncusu oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 37 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah, ligde verdiği skor katkısıyla takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Sezon ortasında ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle takımdan bir süre ayrı da kalan Deniz Kadah, takıma döndükten sonra da gol ve asistlerine devam etti. Eyüpsor (2) ve Keçiörengücü (1) filelerini toplam 3 kez havalandıran tecrübeli golcü, Şanlıurfaspor ile Çorum FK müsabakalarında da birer asiste imza attı.
Deniz Kadah, bu sezon atılan 5 golün mimarı olurken takımda da en fazla gole katkı veren oyuncu olmayı başardı.
Altay, bu sezon oynadığı 30 maçta 14 kez rakip ağları havalandırarak Giresunspor'dan (13) sonra ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor. - İZMİR
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