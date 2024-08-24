Altay'ın genç futbolcusu Ali Solmaz'ın ön çapraz bağları yırtıldı - Son Dakika
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Altay'ın genç futbolcusu Ali Solmaz'ın ön çapraz bağları yırtıldı

Altay\'ın genç futbolcusu Ali Solmaz\'ın ön çapraz bağları yırtıldı

Altay'ın Menemen FK ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ali Solmaz'ın ön çapraz bağlarında yırtılma tespit edildi. Genç futbolcunun ameliyat olması ve 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

24.08.2024 13:06
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Altay'ın Menemen FK ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ali Solmaz'ın ön çapraz bağlarında yırtılma tespit edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Menemen FK'yı 5-3 yendiği hazırlık karşılaşmasında genç futbolcu Ali Solmaz sakatlık yaşadı. Dizinden sakatlanan oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra MR'ı çekilen 2004 doğumlu sağ bek oyuncusunun ön çapraz bağlarında yırtılma olduğu öğrenildi. Yapılan son kontrollere göre ameliyat olacak Ali Solmaz'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay'ın genç futbolcusu Ali Solmaz'ın ön çapraz bağları yırtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay'ın genç futbolcusu Ali Solmaz'ın ön çapraz bağları yırtıldı - Son Dakika
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