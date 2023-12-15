 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'nın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'nın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı belirtildi

Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı ve Paris Saint-Germain'in ilgisini çektiği öğrenildi. Eğer sözleşme yenilenmezse Altay önemli bir bonservis geliri elde edecek.

Altay\'ın genç stoperi Efe Sarıkaya\'nın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı belirtildi
15.12.2023 - 11:48,  Güncelleme: 11:49
Abone Ol

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da genç stoper Efe Sarıkaya'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi. Son olarak geçen hafta iç sahada oynanan Boluspor müsabakasında Fransa'nın ünlü kulübü Paris Saint-Germain tarafından izlenen 18 yaşındaki milli futbolcunun menajeriyle Başkan Murat Pervane'nin görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Altyapıdan yetişen Efe, sözleşmesini yenilemezse sezon sonu serbest kalacak ve Altay önemli bir bonservis gelirinden olacak. İsmi Süper Lig kulüpleriyle de anılan genç savunmacının piyasa değeri 550 bin Euro olarak gösterilirken, mali sıkıntılarla boğuşan siyah-beyazlılar oyuncuyu ikna edip kontrat yenilemek istiyor. Efe bu sezon ligde 12 karşılaşmada 1051 dakika süre buldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Efe Sarıkaya, Fransa, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'nın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı belirtildi - Son Dakika


11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi

Son Dakika
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:53:35. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'nın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement