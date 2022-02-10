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Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor - Son Dakika

Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor

10.02.2022 10:08
Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay ile Çaykur Rizespor, 25. haftanın açılış maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay ile Çaykur Rizespor, 25. haftanın açılış maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Çaykur Rizespor müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 16 maç sonra Göztepe'yi yenerek puanını 21'e çıkaran Altay, sıralamada 1 puan farkla önünde yer alan Çaykur Rizespor'u yenerek rakibini geçmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Serge Aka dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor'la 14. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 13 maça çıkan Altay, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde de 20 gol gördü.

Altay, ligin ilk yarısında konuk olduğu rakibini 2-1 yenmişti.

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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor - Son Dakika Spor


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