Altay'ın LED reklam panoları için firmayla anlaştığı öğrenildi - Son Dakika
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Altay'ın LED reklam panoları için firmayla anlaştığı öğrenildi

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Altay\'ın LED reklam panoları için firmayla anlaştığı öğrenildi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 puanla 10. sıradaki Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda reklam gelirlerinden yine mahrum kaldı. LED panoları ihalesini alan firmayla anlaşma sağladığı öğrenilen Altay, Eskişehirspor maçı için camiadan reklam arayacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 hafta geride kalırken 6 puanla 10'uncu sırada yer alan Altay, bu periyotta iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda reklam gelirlerinden yine mahrum kaldı. Stadın LED reklam panoları için 28 Eylül'de yapılan ihaleyi alan firmaya geçtiğimiz yıllardan borcu bulunan siyah-beyazlıların, söz konusu firmayla temasa geçerek anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu hafta ligde Uşakspor'a konuk olacak İzmir ekibinin, bir sonraki hafta evinde oynayacağı Eskişehirspor maçına reklam almak için camianın güçlü isimleriyle temasa geçeceği öğrenildi. Alınacak reklamlarla kulübün ufak da olsa gelir elde etmeyi planladığı kaydedildi. Aynı stadyumda iç saha maçlarını oynayan Karşıyaka ise reklam panolarını kullanıyor.

Kaynak: DHA
Mustafa DenizliEskişehirsporAlsancakEkonomiFutbolSporSon Dakika

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