Altay\'ın sol beki İbrahim Kıravi\'nin çapraz bağları koptu, sezonu kapattı

Altay'da, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2. hafta Karşıyaka ile oynanan İzmir derbisinin 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek İbrahim Kıravi'nin çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

Yeni sezona iki beraberlikle başlayan ve ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta sahasında Gemlik Sümerbey'e 2-1 mağlup olarak alan Altay'a, 21 yaşındaki sol bek İbrahim Kıravi'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci hafta mücadelesinde Karşıyaka ile oynadığı İzmir derbisinin 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kıravi'nin, çekilen MR'ın ardından çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde ameliyat olacağı ifade edildi.

Öte yandan İbrahim Kıravi, geçtiğimiz sezon benzer sakatlıklar yaşayan golcü Ünal Alihan ve kaleci Semih Mendeş'in ardından bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan üçüncü Altay oyuncusu oldu. Semih Mendeş ve Ünal Alihan'ın tedavileri ise devam ediyor.

Üç oyuncu da hafta sonu oynanacak İzmir derbisinde Bucaspor 1928 karşısında forma giyemeyecek.