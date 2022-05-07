Altay'ın Süper Lig macerası kısa sürdü - Son Dakika

İZMİR futbolunun 108 yaşındaki kulübü Altay, 18 yıl sonra döndüğü ve müthiş bir başlangıç yaptığı Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala kümede kalma ihtimalini tamamen kaybederek lige mendil salladı. Geçen sezon 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde hemşehrisi Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran İzmir temsilcisi bu sezon 2'nci haftayı 6 puanlı liderlik koltuğunda, 7'nci haftayı ise 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamladı. Futbolcu olarak 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen ve takımı Süper Lig'e çıkarma sevinci yaşayan Mustafa Denizli, ilk haftalardaki müthiş performansları üzerine hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı.

Altay, Süper Lig'de 7'nci haftanın ardından çıktığı 13 maçta 10 mağlubiyet, 3 beraberlik alınca Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı. Denizli'nin yerine göreve getirilen yardımcısı Mert Nobre, 3 yenilgi ile kazanamama serisini 16 haftaya taşıdı. Ligde 24'üncü haftada 2-0'lık zaferle sonuçlanan Göztepe derbisiyle dümene geçen teknik patron Serkan Özbalta ise 7 maçta 11 puan toplayıp istifa etti. Dördüncü teknik adam olarak takımın başına geçen Sinan Kaloğlu ise ilk deneyimini yaşadığı Altay'a şimdiye kadar çıktığı 5 maçta 4 puan kazandırdı. Altay'ı başkan olarak 5 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu ise 6'ncı görev senesinde istifa ettikten sonra küme düşme acısına ortak oldu.

BAŞKAN ADAYI ARANIYORAltay'ın toplam borcunun 371 milyon TL olarak açıklandığı 28 Nisan'daki genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine yönetim yetkileri kongre divanına devredilirken, siyah-beyazlı camianın başkan adayı bulmak için temasları sürdürdüğü öğrenildi. Kongre divanının, görevi bırakan Özgür Ekmekçioğlu ve başkanlığa talip olması gündeme gelen ancak adaylıktan vazgeçen İbrahim Akman ile temasları sürdürdüğü bildirildi. Kongre divanı, kulübün duayen ismi Mahmut Özgener 'in ev sahipliğinde bir toplantı yapılmasını talep etti. Bu toplantıda yönetime talip olacak kişi ya da grupların fikirleri ile kesin seçim tarihi belirlenecek. Altay'ın muhtemel kongre tarihinin 15-22 Mayıs olarak açıklanması bekleniyor.EKMEKÇİOĞLU KAYNAK GÖNDERİYORAltay'da Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından kulübe 6.5 milyon TL kaynak sağladığı açıklandı. Ekmekçioğlu'nun bu parayı futbolcu ve personel ödemeleri ile cari ödemeler için yolladığı kaydedildi. Bu arada transfer taksidi ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Şilili Mardin Rodriguez'e serbest kalmaması için Ekmekçioğlu'nun ayrıca 75 bin euro ödeme yaptığı bildirildi. Olaylı kongre sonrası taraftarlardan tepki görmesine rağmen kulübe kaynak sağlamaya devam eden Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığa aday çıkmaması halinde kulübü sahipsiz bırakmayacağını söylediği iddia edildi.LİGDE RAKİP GİRESUNSPOR

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Altay yarın evinde GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. İzmir ekibinde sözleşmelerini fesheden Paixao ve Bamba'nın ardından rapor alarak takımdan ayrılan Şilili forvet arkası Pinares ve Polonyalı kaleci Lis, kadro dışı olan Murat, sakatlığı süren Deniz ve Özgür forma giyemeyecek. Cezası biten Rodriguez ise görev alacak. Ligde küme düşmesi kesinleşen Altay ile geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Giresunspor prestij mücadelesi verecek.

- İzmir