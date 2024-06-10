Altay'ın tesislerinde doğal gaz kesildi, yemek çıkmıyor - Son Dakika
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Spor

Altay'ın tesislerinde doğal gaz kesildi, yemek çıkmıyor

Altay'ın tesislerinde yaklaşık 1 aydır ödenmeyen faturalar nedeniyle doğal gazın kesik olduğu ve kulüpte yemek çıkmadığı belirtildi. Ayrıca geçen ay elektrik faturasının da ödenmemesi üzerine elektriklerin 6 saat boyunca kesildiği ifade edildi. Altay'ın toplam borcu 684 milyon 555 bin TL'ye ulaşmış durumda ve camia önderleri yatırımcı arayışlarını sürdürüyor.

10.06.2024 13:01
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın tesislerinde yaklaşık 1 aydır ödenmeyen faturalar nedeniyle doğal gazın kesik olduğu öğrenildi. TFF 2'nci Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen siyah-beyazlılarda doğal gazın kesik olması nedeniyle kulüpte yemek çıkmadığı da belirtildi. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde doğal gazın yanı sıra geçen ay elektrik faturasının da ödenmemesi üzerine yaklaşık 6 saat boyunca elektriklerin kesildiği ifade edildi. Personel maaşlarının aylardır ödenmediği İzmir temsilcisinde kulüp çalışanları şirketleşme çalışmalarının olumlu sonuçlanmasını umut ederken, toplam borcu 684 milyon 555 bin TL'ye ulaşan Altay'da camia önderleri yatırımcı arayışlarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın tesislerinde doğal gaz kesildi, yemek çıkmıyor - Son Dakika

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