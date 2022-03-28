Altay'ın zorlu sınavı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'ın zorlu sınavı

28.03.2022 12:03
Altay'ın zorlu sınavı

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında toplayacağı puanlarla lige tutunmayı hedefleyen düşme hattındaki Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasında sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek.

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında toplayacağı puanlarla lige tutunmayı hedefleyen düşme hattındaki Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasında sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek. Lige verilen milli ara öncesi Sivas deplasmanında aldığı yenilgiyle kümede kalma stresi iyice artan siyah-beyazlı ekip, son haftaların en formda ekiplerinden biri olan Antalya temsilcisini mutlak galibiyet hedefiyle konuk edecek. İzmir ekibi, ligde 8 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu periyotta kalesinde sadece 2 gol gören Antalyaspor'un namağlup serisine son vermeye çalışacak.

Altay'da bu sezon Mustafa Denizli, Mert Nobre ve Serkan Özbalta'nın ardından dördüncü teknik patron olarak göreve getirilen teknik direktör Sinan Kaloğlu, hem teknik adamlık kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Taraftarının önündeki son 2 maçında Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup eden İzmir temsilcisi, Antalyaspor'u da dize getirerek iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı ön libero Poko ve sakat santrfor Deniz forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroda yer almayan stoper Björkander ise iyileşerek takımla çalışmalara başladı.


YORUMLAR
500
Altay, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Altay, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Altay'ın kozu Rodriguez Altay'ın kozu Rodriguez

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Cumartesi, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın zorlu sınavı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:16:10. #1.11#
SON DAKİKA: Altay'ın zorlu sınavı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement