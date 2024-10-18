Altay, Karaköprü ile Kötü Gidişe Durdurmak İstiyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Batman Petrolspor'a 5-0, İskenderunspor'a da 4-0 yenilerek ateş hattına yaklaşan Altay yarın evinde Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Onur Can Dolğun'un yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Maddi sıkıntılar nedeniyle ödeme yapılmayan Altay'ın tecrübeli isimleri kaleci Ozan Evrim Özenç, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah geçen hafta İskenderuspor deplasmanına gitmezken, yönetimin anlaşma sağladığı 4 oyuncu bu hafta ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Maddi sıkıntılarını aşamayan siyah-beyazlı kulübün mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle Futbol Federasyonu'ndan Ulusal Kulüp Lisansı alamayacağı ve önümüzdeki süreçte 3 puanının silineceği öğrenilmişti.