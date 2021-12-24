Altay, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Altay, antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.
Kasımpaşa ile Altay arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Kaynak: AA
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