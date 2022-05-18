Altay - Kasımpaşa maçının hakemi Çağdaş Altay oldu - Son Dakika
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Altay - Kasımpaşa maçının hakemi Çağdaş Altay oldu

18.05.2022 17:21
Altay - Kasımpaşa maçının hakemi Çağdaş Altay oldu

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay'ın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay'ın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay, Kasımpaşa'yı konuk edecek. 21 Nisan Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, karşılaşmanın hakem kadrosu belirlendi. Buna göre müsabakayı İstanbul bölgesinde Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

(Salih Yılmazsoy-İHA)

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Kaynak: İHA

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