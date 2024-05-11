Altay, Keçiörengücü ile berabere kalarak 1. Lig'e veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay, Keçiörengücü ile berabere kalarak 1. Lig'e veda etti

Altay, Keçiörengücü ile berabere kalarak 1. Lig\'e veda etti

Altay, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Keçiörengücü'ne konuk oldu ve rakibiyle 1-1 berabere kalarak 1. Lig'e puanla veda etti. Altay, mali ve sportif sorunlar yaşamasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve genç oyuncularıyla sahada yer aldı.

11.05.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında Keçiörengücü'ne konuk olan Altay, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 1. Lig'e puanla veda etti.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay, 9 puan silme cezası almasının yanı sıra oyuncularının maaşını ödeyemediği için birçok oyuncusuyla sezon başında ve ara transfer döneminde yollarını ayırmak zorunda kaldı. Yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen mücadeleyi bırakmayan siyah-beyazlılar, ligin 34. ve son hafta maçında Keçiörengücü'ne konuk oldu. Ankara temsilcisine karşı skor olarak geriye düşmesine rağmen pes etmeyen siyah-beyazlılar, 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz'in golüyle maça ortak oldu. Skoru 1-1'e getiren siyah-beyazlılar, maçın kalan bölümünde değişiklik olmayınca 9 maçlık aradan sonra puanla tanışmayı başardı. Böylece siyah-beyazlılar, 10 puanla 1. Lig'e veda etti. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer de genç oyuncuların verdiği mücadeleden memnun olduğunu dile getirerek, "18 altyapı oyuncusuyla mücadele ettik. Takımımız bıkmadan, yılmadan mücadele etti. Bizim için önemi olan 18 altyapı oyuncusunun bugün bir şeyler yapabileceğini göstermek oldu" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Keçiörengücü ile berabere kalarak 1. Lig'e veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:25:33. #1.12#
SON DAKİKA: Altay, Keçiörengücü ile berabere kalarak 1. Lig'e veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement