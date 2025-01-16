Altay Kulübü 111. Yıl Kutlamalarına Başladı - Son Dakika
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Altay Kulübü 111. Yıl Kutlamalarına Başladı

Altay Kulübü 111. Yıl Kutlamalarına Başladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay, kuruluşunun 111'inci yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutladı. Kulüp başkanı ve altyapı yöneticileri, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ayrıca, 111'incı yıla özel olarak tasarlanmış forma da satışa sunuldu.

16.01.2025 17:37  Güncelleme: 17:39
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, kulübün kuruluşunun 111'inci yılının kutlamalarına başladı. Siyah-beyazlılar kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Altyapı sporcularının ve camiadan isimlerin katıldığı törende Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral ve Altyapı Başkanı Cemil Has, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Altay Başkanı Süleyman Özkaral, "Kuva-yi Milliye hareketinin ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının kulübü olan Altay ülkemizin ortak değeridir. Tüm camiamızı birlik ve beraberliğe davet ediyorum" diye konuştu.

111'İNCİ YILA ÖZEL FORMA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Altay yönetiminin kulübe kaynak yaratma amacıyla satışa sunduğu 111'inci Yıl Forması görücüye çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takım kaptanlarımızın önderliğinde 111'inci yıl kuruluş yıldönümümüze özel forma hazırladı. 111'inci yılda özel olarak hazırlanan forma sadece 111 adet üretildi. 111'inci yıl özel forması Kuva-yi Milliye ve kuruluş ilkelerimize bağlılığımızı vurguluyor. Sınırlı sayıda özel üretilen formamızı almak isteyen taraftarlarımız kulübümüzden bilgi alabilirler" ifadelerine yer verildi. Formaların 50 bin TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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