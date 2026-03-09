Altay Kütahyaspor\'a 4-0 Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde lider Kütahyaspor'a 4-0 yenilerek 20 puanda kalan Altay, bu sezon zirve yarışı veren rakiplerine karşı bir kez daha üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlılar, geçen haftaya Play-Off hattında giren 5 takımla oynadığı 10 maçta 8 mağlubiyet, 2 beraberlik almış oldu. Kütahyaspor, Eskişehirspor ve Uşakspor'a 2'şer kez yenilen Altay; Karşıyaka ve Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar, Uşakspor'un yerine ilk 5'e giren ve bu hafta konuk olacağı Balıkesirspor'a da ilk yarıda evinde 1-0 kaybetmişti.

Son 4 karşılaşmada sırasıyla Söke 1970 (D) ve Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalan Altay, daha sonra Karşıyaka'ya 3-1 (D), Kütahyaspor'a 4-0 mağlup olarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Bir basamak düşerek 12'nci sıraya gerileyen siyah-beyazlı takımın düşme hattıyla arasında 2 puan fark bulunması taraftarları tedirgin ediyor. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaleci Semih ve sağ kanat Mehmet Nur'un yanı sıra son idmanda sakatlanan stoper Yunus Efe forma giyemedi. Bu arada orta saha oyuncusu Emre, Balıkesirspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

BU SEZON 3'ÜNCÜ KEZ 4 GOL YEDİ

Altay bu sezon bir müsabakada 3'üncü kez kalesinde 4 gol gördü. İzmir temsilcisi daha önce İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Söke 1970'e 4-1 yenilmiş, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 kaybetmişti. Seyircisi önünde bu kez Kütahyaspor karşısında farklı mağlubiyete engel olamayan Altay, bu hafta Balıkesirspor deplasmanında kötü gidişe son vermeye çalışacak.

SİNAN KANLI: BİZE YAKIŞMAYAN BİR SKOR

Altay Başkanı Sinan Kanlı, 4-0 kaybettikleri Kütahyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Skor olarak bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Ancak oluşan skor sahadaki gerçeği yansıtmıyor. Özellikle maçın ilk yarısında takımımız gayet iyi mücadele etti. Rakibimiz bireysel hatadan kaynaklı bir gol buldu. İkinci yarıda müsabaka 1-0 devam ederken verilmeyen yüzde 100'lük penaltımız var. Pozisyonun sonrasında rakibimiz ikinci golü buldu ve takımımız demoralize oldu. Yediğimiz son 11 golün 10 tanesi bireysel hata kaynaklı. Son 5 yıldır transfer yasaklısı olarak her sezon eksilen bir kadromuz var. Sakatlıklar kadromuzu iyice daralttı. Oyuncularımızı demoralize etmek yerine onlara destek olmamız gerekiyor" dedi.