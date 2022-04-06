Altay maç tekrarı için resmen başvurdu - Son Dakika
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Altay maç tekrarı için resmen başvurdu

06.04.2022 11:45
Altay maç tekrarı için resmen başvurdu

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay, Fraport Tav Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuruda bulundu.

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay, Fraport Tav Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuruda bulundu. Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev yapması gerekçesiyle tekrar talep eden yönetim, tüm belgeleri TFF'ye iletti.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu resmi işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Ekmekçioğlu, "Yönetim kurulu olarak Antalyaspor maçının tekrar edilmesi konusunda TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" dedi.Hafta sonu oynanan maçta Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rakibine 2-1 mağlup olup kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşmüştü.


- İzmir
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Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Spor Toto, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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