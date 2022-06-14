Altay, Rodriguez'le anlaşarak ayrılmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, Rodriguez'le anlaşarak ayrılmak istiyor

14.06.2022 12:13
Altay, Rodriguez'le anlaşarak ayrılmak istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, Şilili sol kanat Martin Rodriguez'le anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, Şilili sol kanat Martin Rodriguez'le anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor. Rodriguez'e yarına kadar son transfer taksidi olan 135 bin Euro'yu ödemesi gereken siyah-beyazlılar, sözleşmesinde 300 bin Dolar karşılığında serbest kalma maddesi olan oyuncuyla el sıkışıp vedalaşmak istiyor. Kulüp ve oyuncu arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Rodriguez'in bonservisini almak için alacağını silip, kulübe ödeme yapması bekleniyor.

Martin Rodriguez'in bu anlaşmaya yanaşmaması halinde Altay son transfer taksidini de yatırıp, oyuncunun 300 bin Dolar ödeme yapmasını bekleyecek. Siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusu sezon bittikten sonra sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşmıştı. Altay formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarsan Rodriguez, 1 de asist yaptı. Şilili oyuncuya eski kulübü Colo Colo ve Avrupa'dan bazı kulüplerin talip olduğu öğrenildi.


- İzmir
YORUMLAR
500
Stefan Kuntz: İzmir ayrı heyecan olacak Stefan Kuntz: İzmir ayrı heyecan olacak Altay altyapıya sarılacak Altay altyapıya sarılacak
Kaynak: DHA

Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Rodriguez'le anlaşarak ayrılmak istiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Altay, Rodriguez'le anlaşarak ayrılmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement