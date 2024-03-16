Altay, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın Sakaryaspor'a konuk olacak.
Trendyol 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Altay, yarın Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedeflerken, ev sahibi Sakaryaspor ise ilk 2 iddiasını devam ettirmek istiyor.
İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Öte yandan karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Serdar Osman Akarsu yapacak. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Altay, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor'a konuk olacak - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Rize temsilcisi, son hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-2 yenildi ve 7. sırada yer alıyor. Sakatlıkları nedeniyle Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine kadroda yer alamayacak. İlk yarıda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kaybetmişti.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor deplasmanında 3 eksikle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, Becao'nun dönüşü bekleniyor. 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmiş performansları ve istatistikler de maçı heyecanlı kılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?