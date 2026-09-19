Altay, sakat ve cezalılarına rağmen Gemlik Sümerbey\'i yenip ilk galibiyetini istiyor

Altay, sakat ve cezalılarına rağmen Gemlik Sümerbey'i yenip ilk galibiyetini istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 puanlı Altay, yarın saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 6 puanlı Gemlik Sümerbey'i konuk edecek. Sakat İbrahim, Semih, Ünal ve cezalı Murat forma giyemeyecek; Altay ilk galibiyetini alıp Bursa ekibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftada Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka (D) ile 1-1 berabere kalan 2 puanlı Altay, yarın 6 puan toplayan Gemlik Sümerbey'i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Deniz Güven düdük çalacak.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan sol kanat İbrahim'in yanı sıra tedavileri süren kaleci Semih ve santrfor Ünal ile cezası devam eden forvet Murat forma giyemeyecek. Altay rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı ve Bursa ekibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA
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