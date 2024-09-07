Altay, Ankaraspor'la Karşılaşıyor

İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Altay yarın 2'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Sinan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Burak Akdağ yönetecek. İzmir temsilcisi ilk haftayı yenilgiyle kapatan Başkent ekibini mağlup ederek 3 puanla tanışmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda ayak bileğinden sakatlık yaşayan sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz'ün iyileşerek takımla çalışmalara başladığı belirtildi. Altay'da geçen hafta kadro dışı kalan sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan için ise af kararı çıktı. İzmir temsilcisinden geçen sezondan devam sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Caner Baycan kadroda yer almayacak.
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