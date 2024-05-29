Altay, Şirketleşme İçin Üyelerinden Onay Aldı - Son Dakika
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Altay, Şirketleşme İçin Üyelerinden Onay Aldı

Altay, Şirketleşme İçin Üyelerinden Onay Aldı

Altay, düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısında şirketleşme kararı için üyelerinden onay aldı. Toplam 490 üyenin oylaması sonucunda, 421 üye olumlu, 27 üye çekimser ve 11 üye olumsuz oy verdi. Bu kararla birlikte Altay, Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne yarışmacı haklarını devretme hakkı kazandı. Olağanüstü genel kurula Altay'ın efsane isimlerinden Mustafa Denizli ve eski başkanlar da katıldı. Altay'ın toplam borcu ise 684 milyon 555 bin TL olarak açıklandı.

29.05.2024 21:58
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Altay, düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısında şirketleşme için üyelerinden onay aldı.

Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günleri geçiren Altay, geride kalan sezon topladığı 10 puanla TFF 2. Lig'e düştü. Bu süreçte çareyi şirketleşmede arayan siyah-beyazlılar, düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilk adımı attı. Şirketleşme kararını toplanan 490 üyesinin oylamasına sunun Altay'da; 421 üye olumlu, 27'si çekimser, 11'i ise olumsuz oy verdi. Böylece Büyük çoğunluğu sağlayan siyah-beyazlılar, yarışmacı haklarını Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretme hakkı kazandı.

Öte yandan Altay'ın toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklandı.

Efsane isim Mustafa Denizli ve eski başkanları katıldı

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulübün efsane isimlerinden Mustafa Denizli de katılım gösterdi. Şirketleşme çalışmalarında aktif rol oynayan Mustafa Denizli'nin yatırımcı arayışlarında da etkinliğini sürdüreceği ifade edildi. Olağanüstü genel kurula Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra eski başkanlardan Nafiz Zorlu, Ahmet Taşpınar, Aslan Savaşan, Ayhan Dündar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu da genel kurulda bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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