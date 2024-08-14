Altay Taraftarları Yönetimden Kongre Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Spor

Altay Taraftarları Yönetimden Kongre Çağrısı Yaptı

Altay taraftarları, kulübün maddi sorunlarının artması ve temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle yönetimi kongre kararı almaya çağırdı.

14.08.2024 12:13
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TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı almasına rağmen büyük borç yükü nedeniyle yatırımcı bulamayan Altay'da maddi sorunların had safhaya ulaşması nedeniyle taraftarlar yönetime kongre çağrısı yaptı. Sosyal medyada bir bildiri yayınlayan Altay taraftarları kulübün temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirterek, "Gelinen noktada yönetimin elektrik, doğal gaz, yemek gibi harcamaları bile karşılayamadığı gerçeği ile yüz yüzeyiz" ifadelerine yer verdi.

Geçmiş dönem alacakları ödenmemesi nedeniyle Eren, Salih, Mustafa, Nurettin ve Tugay gibi oyuncuların kulüpten ayrıldığını hatırlatan siyah-beyazlılar, "Kaleci Ozan ve Deniz Kadah'ı da kaybetme noktasındayız. Enes Öğrüce'nin Bodrum FK'ya transferinden gelen yaklaşık 15 milyon TL ile yeni sezonun planlaması yapılabilecekken Başkan Süleyman Özkaral'ın alacaklarına karşılık bu paranın büyük bir kısmına el koyması ile birlikte mevcut yönetime olan inancımız tükenmiştir. Yönetimi bir an önce kongre kararı alıp kulübümüzün önünü açmaya davet ediyoruz" mesajı verdi.

Kaynak: DHA

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