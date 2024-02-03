Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Altay Kulübü her zaman büyüklüğünü gösterecektir

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Göztepe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Altay Kulübü büyük bir camia her zaman büyüklüğünü her şartta her yerde gösterecektir" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Altay, konuk olduğu Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Oyunun geneline baktığınızda başlangıcından itibaren iki tane şanssız durumumuz var esasında. Biri hafta içinde konuştuğumuz golü yemeyle ilgili nereden gol yiyebiliriz dediğimiz iki pozisyonda da gol yedik. Bunun da bir tanesi çok şanssız bir şekilde ilk yarının uzatmalarında oldu. Oyuna oraya kadar savunma pozisyona doğru yerleşip oynamaya çalıştık. Hızlı hücumlarla çıkmak için planlar yapmıştık. Tabii ilk yarının uzatma dakikalarında da gol yiyince oyun belirli noktada bizim kırılma noktalarımızdan bir tanesine geldi ama şöyle bakmak lazım. Ondan sonraki ikinci devrenin içerisinde ardına gelen gol 90+'larda bir gol yedik. Genel anlamda baktığınızda genç bir takımız tecrübelilerle tecrübesiz oyuncularımızın da olduğu iki kalecimiz 17-18 yaşında böyle bir ortamın içerisindeyiz. İkinci kalecimiz ilk maçını oynadı. Altay kulübünün içerisinde bulunduğu durumdan yola çıkarsak bu çocukların gösterdiği mücadele bu kulüp içerisinde her zaman varoluş mücadelesinde daha önce de yaşanmıştır, olmuştur. Biz var olacağız, biz var olmak için her zaman savaşacağız. Altay Kulübü büyük bir camia her zaman büyüklüğünü her şartta her yerde gösterecektir. Temelinde bu var. 13 maçlık bir serüven daha var. Ligin sonuna kadar olabildiğimiz en iyi yerde, en üst noktada olmak için gayret göstereceğiz ve inanıyorum ki biz belirli bir noktada ligin yukarı adımını bitirebildiğimiz en iyi yerdeki yukarı adımını atmaya çocuklarla başaracağız. Bu kulüp bir şekilde 110 yıldır büyük olarak kaldı ve büyüyor. Her seferinde de devam da edecek. Elimizden gelenle büyüklüğünü devam ettirmeye çalışacağız. Ama oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim. İleriki günlerde daha iyi oyunlar oynayacaklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı. - İZMİR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Son Dakika › Spor › Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Altay Kulübü her zaman büyüklüğünü gösterecektir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?