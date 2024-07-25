Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: 'Ben kulübün en güzel zamanında da buradaydım, şimdi de buradayım' - Son Dakika
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Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: 'Ben kulübün en güzel zamanında da buradaydım, şimdi de buradayım'

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: \'Ben kulübün en güzel zamanında da buradaydım, şimdi de buradayım\'

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, mali ve sportif açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlı ekibin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, takımın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaaslan, oyuncuların hırsının ve öğrenme yetisinin üst seviyede olduğunu belirterek, bu sezon heyecanlı, hırslı ve istekli bir Altay izleneceğini söyledi. Ayrıca, takımın çalışma performansından ve oyuncu grubundan memnun olduğunu ve başarıya inandığını dile getirdi. Taraftar desteğinin önemine de vurgu yaptı.

25.07.2024 12:42
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Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, mali ve sportif açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlı ekibin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, "Ben kulübün en güzel zamanında da buradaydım, şimdi de buradayım" dedi.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'e düştükten sonra futbol şubesini yatırımcıya devretmeyi planlayan fakat yapılan görüşmeler neticesinde bir sonuç alamayan Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan siyah-beyazlı takımın genel durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Takımdaki tüm oyuncuların çok hırslı olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Tüm futbolcularımızın hırsı ve öğrenme yetisi üst seviyede. Bu sezon herkes heyecanını, hırsını, isteğini ve planladığımız oyun sistemini sahaya yansıtan bir Altay izleyecek. Taraftarımız da sahada izlediği Altay'dan keyif alacak" dedi.

"Antrenmanın nasıl bittiğini anlamıyoruz"

Sezon açılışından bu yana çalışmalara ara vermeden devam ettiğini söyleyen Gökhan Karaaslan, "Hazırlıklarımızın bugün itibarıyla 5. günü ve an itibariyle 8. antrenmanımızı tamamladık. A Takımımız, sıkı bir antrenman programıyla yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Ekibim ve futbolcularımın neşesi, heyecanı ve isteği bol, böyle bir ekip ile çalışmak beni de çok mutlu ediyor. Bu çerçevede takımımızın çalışma performansından isteğinden arzusundan hırsından son derece memnunum. Çalışmalarımızın temposu gün geçtikçe artarak ve üzerine koyarak devam edecektir. Ekibim ile beraber antrenmanın bazen nasıl bittiğini anlamıyoruz, takımda en sevdiğim olayda bu, asla neşelerinden, isteklerinden ve hırslarından vazgeçmiyorlar" diye konuştu.

"Ekibime ve oyuncu grubuma güveniyorum"

Hedeflerinden bahseden Karaaslan, "Bir futbol adamı olarak bu yıl hedefim başarılı olmak. Bu yıl başarının anahtarı ise 'Sabır, Özveri ve İstikrar' bu üçünden ödün vermediğimiz sürece başarıyı yakalayacağız. Ekibime ve oyuncu gurubuma çok güveniyorum, sezona şanlı tarihimize yakışır şekilde başlayıp, başladığımız gibi de en güzel şekilde bitireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Başarılı olacağımıza inanıyorum"

Altay'ın bulunduğu konumu hak etmediğini vurgulayan Gökhan Karaaslan, "Ben kulübün en güzel zamanında da buradaydım, şimdi de buradayım. Burada hedefimiz öncelikle takımımızı layık olduğu yere taşımak. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. 2. Lig benim geçen sezondan tecrübe edindiğim bir lig, grubumuzdaki takımları tanıyorum ve başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftar desteği çok önemli"

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun her halini gördüğünü söyleyen Karaaslan, "Başarıya giden yolda taraftar desteği çok önemli. Kulübün asıl sahibi onlar. Geçtiğimiz sezon stadyumda asılı olan o pankart benim gözümün önünden gitmiyor. 'Bir yolunu buluruz, hep bulduk' taraftarımız bize inansın güvensin ve sahada oynayan takıma itici güç olsun" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: 'Ben kulübün en güzel zamanında da buradaydım, şimdi de buradayım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: 'Ben kulübün en güzel zamanında da buradaydım, şimdi de buradayım' - Son Dakika
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