Sefer Yılmaz: "Sonuç kötü ama biz oyundan ve mücadeleden memnunuz" - Son Dakika
Üye Girişi

Sefer Yılmaz: "Sonuç kötü ama biz oyundan ve mücadeleden memnunuz"

13.08.2022 00:00
Sefer Yılmaz: "Sonuç kötü ama biz oyundan ve mücadeleden memnunuz"

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, skorun kötü olduğunu ama ilk maç için ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi.

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, skorun kötü olduğunu ama ilk maç için ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Altay, konuk ettiği Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maçı değerlendirdi.

Sefer Yılmaz, "Maça tedirgin başladık, Samsunspor daha etkili başladı. Ancak bunu çabuk üzerimizden attık ve dengeyi sağladık. Golü yediğimiz dakikaya kadar üstünlüğü de ele almıştık. Biraz şanssızlık, biraz pozisyon hatasında gol oldu. İkinci yarı biraz daha iyi başladık oyuna. Devre arasında hocamızın yaptığı değişikliklerle daha konsantreydik. Özellikle duran toplarda birçok pozisyona girdik, karamboller oluşturduk. Maçın artık son bölümünde riske girerek dörtlü defansa döndük ve bir forvet daha aldık oyuna. Biraz etkili olduk ama geride risk almıştık. Kontrataktan ikinci golü yedik. İlk maç için sonuç kötü ama biz oyundan ve mücadeleden memnunuz. Teknik ve taktik olarak yüreklerini sahaya yansıttılar. Önümüzdeki haftalar için oldukça iyi sinyaller verdiler. İnşallah yakın zamanda yeni gelen 2 arkadaşımızla beraber istediğimiz yere geleceğiz" dedi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Bayram Bektaş: 'Bizim için önemli olan buradan 3 puanla dönmekti, bunu başardık' Bayram Bektaş: 'Bizim için önemli olan buradan 3 puanla dönmekti, bunu başardık' Altay taraftarından takıma tam destek Altay taraftarından takıma tam destek
Kaynak: İHA

Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sefer Yılmaz: 'Sonuç kötü ama biz oyundan ve mücadeleden memnunuz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
21:11 Bakan Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 00:00:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sefer Yılmaz: "Sonuç kötü ama biz oyundan ve mücadeleden memnunuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement