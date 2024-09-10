Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta İyi Başladı

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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk iki maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezona başarılı giriş yaptı. Mali açıdan yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yaz döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan ve yaklaşık 3 yıldır transfer yasağı bulunan İzmir ekibi, ligin ilk haftasında 24 Erzincanspor'u ağırladı. Zorlu rakibiyle golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, sezonun açılışını 1 puanla yapmış oldu. İkinci hafta mücadelesinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'a konuk olan Altay, 1-0 kazanarak 3 puanla tanıştı.

İlk iki haftada 4 puan toplayan İzmir ekibi, lider Kastamonuspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

Gökhan Karaaslan'dan rehavet uyarısı

Altay'ın 31 yaşındaki başarılı teknik direktörü Gökhan Karaaslan'ın, ilk iki hafta itibarıyla alınan başarılı sonuçlardan sonra oyuncularla toplantı yaptığı öğrenildi. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan takıma rehavet uyarısında bulunan Karaaslan'ın, üst sıra hedefi için galibiyet ve yenilmezlik serilerine ihtiyaçlarının olduğunu vurguladığı kaydedildi. - İZMİR